Sabores da Praia: baixa temporada em Ilhabela será recheada de opções gastronômicas

Reginaldo Pupo

Abril e maio são considerados os melhores meses para visitar Ilhabela, arquipélago localizado no litoral norte do estado de São Paulo. Com o término da temporada de verão, as praias ficam praticamente vazias, o que proporciona aos visitantes momentos propícios para mergulho ou banho de sol, já que durante a primavera o clima é ameno durante o dia e friozinho à noite.

A cidade é repleta de praias, cachoeiras, trilhas, ecoturismo, birdwatching, mergulho, esportes náuticos, cultura, história e, claro, muita gastronomia.

O cenário é perfeito para os turistas conhecerem a rica e variada gastronomia da ilha. São restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques de praia, entre outros estabelecimentos, que produzem pratos memoráveis utilizando o que a ilha pode oferecer de melhor: os frutos do mar.

Quem estiver em Ilhabela entre os dias 18 de abril e 19 de maio poderá experimentar alguns dos pratos que estarão participando do 1º Festival Gastronômico Sabores da Praia – Edição Ilhabela, uma iniciativa inédita do Ilhabela Convention & Visitors Bureau. O público também poderá escolher alguns dos meios de hospedagens em Ilhabela para curtir o evento. Para conhecê-los, basta clicar aqui.

Em breve todas essas delícias estarão no site oficial do evento. Entre os restaurates participantes estão o Ateliê do Tonhã, Banana da Terra, Eme Haus, Espaço Tangará, Flamboyant, Hygge, Makai, Portofino, Portu Brasil, Sandara, Uno Gastronomia, Viana Praia, entre outros.

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Praia – Edição Ilhabela será realizado pelo Ilhabela Convention & Visitors Bureau em parceria com o Grupo Sabores, patrocínio de Sandara Comida Libanesa Artesanal e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Ilhabela, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, do Portal Hora Campinas e da Revista Travel for Life.

Pratos

O badalado Makai Ilhabela, especializado em gastronomia brasileira, mediterrânea e japonesa, criou um prato que certamente irá atiçar o paladar dos amantes do camarão, o Risoto de Camarão Brie. O Chef José Carlos Souza, que realiza o preparo do prato à italiana, utilizou uma combinação de ingredientes que resultou em uma explosão de sabores marcantes e saborosos.

Além do arroz arbóreo, considerado a “matéria-prima” essencial para o preparo de qualquer risoto, o chef incluiu generosas porções de camarões médios e sete barbas salteados e acrescentou o queijo brie com damasco e castanhas. O prato é finalizado com camarão grande crocante, manteiga e parmesão. O Makai também é especializado em pizza e está situado no Píer da Vila, com uma privilegiada vista do Canal de São Sebastião. Com sorte, é possível até celebrar o pôr do sol.

O Hygge, que funcionava na Praia do Veloso e desde outubro do ano passado começou sua operação em novo endereço, na Vila, com uma nova proposta, também apostará no camarão para conquistar o paladar do público. O Camarão Frida, idealizado pelo jovem e promissor Chef Rodolfo Mariano, é preparado com camarões salteados sobre base de guacamole, milho tostado na manteiga artesanal de camarão, crispy de parma e maionese de camarão.

Todos os pratos do cardápio harmonizam com drinks autorais da bartender Andreza Arruda. Para harmonizar com o Camarão Frida, a dica é pedir o Do Mato, um drink com sabor único, que carrega notas de cachaça curada em jequitibá rosa, damasco, hortelã, limão tahiti, melaço, base cremosa com aroma de capim santo e rum ouro. Ele traz o cheiro da brisa refrescante do mato e é finalizado com castanhas torradas.

O novíssimo Eme Haus, inaugurado há algumas semanas no icônico Hotel Mercedes, oferecerá ao público que prestigiará o festival o Peixe Grelhado com Legumes Assados. Ele é servido em uma caldeira de inox, que mantém a iguaria quente por mais tempo. Tudo muito bem temperado na dose certa.

Para preparar o prato, os Chefs Jane e Gui compõem o prato com uma pescada amarela grelhada, acompanhada por vinagrete de gengibre, couve flor, abobrinha e cebola assadas. Os ingredientes realçam o sabor do peixe, que inclusive desmancha na boca. O público poderá apreciar a iguaria em um ambiente aconchegante de frente para o mar.

Inscrições

As inscrições para o 1º Festival Gastronômico Sabores da Praia – Edição Ilhabela, que foram prorrogadas, estão abertas até 10 de março e o formulário para a participação pode ser acessado clicando aqui. Enquanto o festival não acontece, o público poderá acompanhar os bastidores e novidades por meio do perfil oficial do evento no Instagram, com fotos e vídeos dos pratos participantes.

Além de restaurantes, também poderão participar do festival gastrobares, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, quiosques de praia, cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, docerias, hotéis, pousadas, cervejarias, produtores artesanais e similares. O evento se tornará uma grande vitrine para que os estabelecimentos possam divulgar seus produtos e serviços.

O Festival está sendo realizado pelo Ilhabela Convention & Visitors Bureau, inclusive para não associados, como forma de valorizar a rica e diversificada gastronomia típica caiçara, mesmo com toques contempoâneos, com pratos criativos preparados pelos chefs locais, com valores convidativos. A ideia é movimentar a ilha no período de baixa temporada.

1º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA PRAIA – EDIÇÃO ILHABELA

Data: de 18 de abril a 19 de maio de 2024

Local: Entre os estabelecimentos participantes

Informações: (11) 93279-5275

Inscrições: www.saboresdapraia.com.br

Instagram: @saboresdapraiabr | @ilhabelaconvention