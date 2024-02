Vila Dinamarca recebe ações integradas de combate à dengue

Equipes da Prefeitura de Guarulhos realizaram a ação educativa Todos Contra a Dengue nas ruas do bairro Vila Dinamarca na manhã do último sábado (17). A iniciativa teve como foco conscientizar a população na luta contra a doença. Durante a atividade 250 casas foram visitadas, sendo que as equipes tiveram acesso a 120 domicílios, enquanto que os restantes, fechados, receberão a visita ao longo da semana.

Além da distribuição de mil panfletos com orientações sobre medidas para evitar o acúmulo de água parada, local propício à reprodução do mosquito transmissor da dengue, os agentes de combates às endemias inspecionaram as residências em busca de focos e eliminaram os criadouros, bem como descartaram materiais inservíveis. Toda a comunidade ao redor da EPG Elis Regina, ponto de partida da ação, foi contemplada.

Para enfrentar as ameaças na região, que apresentava alta concentração de casos confirmados e diversas denúncias de focos de água parada, o bairro também passou por nebulização. Essa etapa foi realizada no domingo devido às condições meteorológicas desfavoráveis no sábado.

O prefeito Guti, presente na ação, destacou a importância da iniciativa para envolver ativamente os moradores na eliminação dos focos. “É uma ação que preza pela vida. Essa força-tarefa é importantíssima para mostrar à população que, sozinhos, não conseguiremos eliminar os focos. Precisamos da participação ativa dos moradores deste bairro e de toda a cidade”.

O mutirão contou com a colaboração de agentes da Secretaria de Saúde especialistas em controle de endemias, assim como da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil, que disponibilizou dez agentes e um caminhão de apoio, da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e da Aeronáutica, com cerca de 60 militares.

Em caso de sintomas

A Prefeitura de Guarulhos orienta a todos que mantenham seus quintais livres de recipientes que possam acumular água parada e busquem o serviço de saúde mais próximo ao apresentar sintomas da dengue, como febre, dores no corpo, calafrios, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, náusea, vômito e manchas vermelhas pelo corpo.