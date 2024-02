Prefeitura abre inscrições para o programa Viver Saudável

A Prefeitura de Guarulhos informa que as inscrições para o programa Viver Saudável estão abertas até o dia 29 de fevereiro ou até o preenchimento das 500 vagas disponíveis. O programa é destinado a residentes de Guarulhos com 18 anos ou mais classificados com IMC (índice de massa corporal) como sobrepeso ou obesidade, matriculados nas UBS de referência do endereço residencial e que estejam dispostos a participar dos grupos de mudança de estilo de vida. A inscrição deve ser feita em bit.ly/InscricoesProgramaViverSaudavelGru ou na UBS de referência do paciente.

O projeto inclui encontros periódicos nas UBS, bem como reuniões mensais com uma equipe multiprofissional composta por nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, médicos, fonoaudiólogos, entre outros profissionais. O objetivo é facilitar o acesso às orientações sobre mudanças no estilo de vida, alimentação saudável, atividade física e outros temas relacionados a mudanças comportamentais entre adultos com sobrepeso e obesidade.

Continuação do programa Peso Saudável

O Viver Saudável é uma evolução do programa Peso Saudável, criado no município em 2022, agora com foco não apenas no peso adequado, mas também em mudanças de hábitos e comportamentos que promovam um estilo de vida saudável.

Os participantes do programa anterior também podem se inscrever. Caso as vagas se esgotem, os inscritos adicionais poderão ser convocados posteriormente se houver desistência de outros participantes.