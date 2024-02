No Adamastor, Mostra Nonni di São Paulo celebra os 150 anos da imigração italiana para o Brasil

Hoje, 21 de fevereiro, comemora-se o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Fevereiro de 2024 também marca os 150 anos da chegada ao Brasil dos primeiros colonos vindos da Itália.

Dentro dessas comemorações, acontece, até 29 de fevereiro, a Mostra Nonni di São Paulo, no Centro Adamastor, em Guarulhos. A exposição exibe fotos e conta histórias de vida de cerca de uma centena de italianos e italianas que se estabeleceram no Estado de São Paulo, a partir de 1874.

A mostra, itinerante, já passou por outras sete cidades paulistas, sempre acrescentando ao acervo histórias e imagens de italianos e de italianas que foram influentes e deixaram suas marcas culturais e econômicas na localidade onde a mostra esteja sendo apresentada.

No evento, em Guarulhos, o público tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história de famílias vindas da Itália que colaboraram para colocar o município em destaque no cenário nacional. Luigi Bauducco, Paolo Faccini, Attilio Trevisan são alguns exemplos de italianos estabelecidos em Guarulhos que fizeram história na cidade, no Estado de São Paulo e no Brasil.

Em meio a imagens antigas e mais recentes, o público percorre a trajetória de vida de inúmeros personagens que escolheram o Estado de São Paulo como terra para viver e constituir suas famílias. Famosos ou não, muitos prosperaram em diversas atividades. Sobrenomes italianos permeiam hoje o mundo dos negócios, da agricultura, das artes, dos esportes, entre tantos outros segmentos, tornando-se referência em suas áreas.

Idealizada pelo jornalista italiano, também curador da mostra, Oliviero Pluviano, radicado há mais de 30 anos no Brasil, a exposição Nonni di São Paulo foi lançada na capital em 2020, com o apoio do Consulado Geral da Itália no Estado e patrocínio da Bauducco. Passou por Ribeirão Preto, Pedrinhas Paulista, Jundiaí, Campinas, Santos, Espírito Santo do Pinhal e, agora, está em Guarulhos. Ainda sem data definida, no segundo semestre, a mostra deve percorrer outras cidades paulistas e ser exibida ainda em Gênova, na Itália.

Cada um com sua história de vida na Itália e no Brasil ao longo de um século e meio, esses personagens, alguns ainda vivos, e muitos descendentes, ajudam a perpetuar, junto às novas gerações, suas ricas histórias de vida e a compreender a importância da chegada de colonos italianos a São Paulo para a cultura e a pujança do Estado economicamente mais importante do País.

O Brasil é uma das maiores comunidades de descendentes de italianos no mundo. Estima-se que esse número chegue a cerca de 32 milhões de pessoas, além de aproximadamente 730 mil cidadãos italianos.

Serviço:

MOSTRA NONNI DI SÃO PAULO

Quando: até 29 de fevereiro

Onde: Centro Municipal de Educação Adamastor

Horário: das 9h às 22h (todos os dias)

Endereço: av. Monteiro Lobato, 734 – Bairro Macedo – Guarulhos (SP)

Entrada: grátis

Curadoria: Oliviero Pluviano

Patrocínio: Bauducco

Apoios: Consulado Geral da Itália em São Paulo e Prefeitura Municipal de Guarulhos