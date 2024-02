Programa Saúde Agora abre quatro UBSs neste sábado em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atender a população neste sábado (27) com consultas, exames, vacinação e atividades educativas como parte das ações do Fevereiro Pink. Das 8h às 16h, as UBS Cavadas, Jardim Primavera, Nova Bonsucesso e Uirapuru estarão em funcionamento pelo programa Saúde Agora.

As UBS disponibilizarão todos os seus serviços tradicionais, sendo necessário agendar previamente para passar em consulta médica ou realizar a coleta de Papanicolau por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria UBS. Para outros serviços, como vacinação contra a dengue em crianças de dez e 11 anos, basta comparecer a uma das quatro unidades portando comprovante de endereço e documento com foto ou certidão de nascimento.

Vale destacar que a UBS Jardim Primavera não é um polo de vacinação contra a dengue.

Entre os serviços prestados destacam-se também a testagem rápida para a detecção de doenças como covid-19, HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial, medição de glicemia (mediante pedido médico), curativos, além do atendimento na farmácia para a retirada de medicamentos ou a dispensação de remédios vencidos, tudo sem necessidade de agendamento prévio.

As ações de educação em saúde serão direcionadas para a campanha Fevereiro Pink, intensificando a conscientização e a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) como HIV, herpes genital, sífilis, papilomavírus humano (HPV) e hepatites virais B e C. As UBS Nova Bonsucesso e Uirapuru ainda abordarão a prevenção contra a dengue.

Serviço

UBS Cavadas: rua Cavadas, 412, Vila São João

UBS Jardim Primavera: rua Gama, 72, Parque Primavera

UBS Nova Bonsucesso: rua Tapiramuta, 237, Vila Nova Bonsucesso

UBS Uirapuru: estrada Velha Guarulhos-São Miguel, 992, Jardim Santa Helena