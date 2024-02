Pesquisa do Procon Guarulhos aponta diferença de quase 43% nos preços de repelentes

Com a elevação em todo o país dos casos de contaminação pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, os consumidores aumentaram a procura por repelentes nas últimas semanas. Pesquisa realizada pelo Procon Guarulhos nesta quinta-feira (22) mostra que um mesmo produto tem variação de preços de até 42,87% na cidade em 14 estabelecimentos visitados.



O aerossol Off Family de 170 ml teve o maior preço verificado no Supermercado Irmãos Lopes: R$ 34,99, contra R$ 28,99 no Carrefour e R$ 24,49 na Famarcon. A diferença do maior valor para o menor foi de 42,87%.

Já o spray Off Family Active de 170 ml pôde ser adquirido por R$ 42,99 na Drogasil e o menor preço foi verificado em dois estabelecimentos: o Carrefour e o Supermercados Irmãos Lopes, ambos por R$ 40,99, uma diferença de 4,88%.



Por sua vez, a loção Repelex de 200 ml teve o maior preço observado de R$ 26,10 na Drogasil, enquanto que o menor preço foi de R$ 18,59 no Carrefour. A diferença equivale a 40,39%.



Dos estabelecimentos consultados e da lista de produtos pesquisadas pelos agentes, dois deles se destacaram pela venda de produtos mais baratos, o Comercial Esperança e o Carrefour.



A Coordenadora do Procon Guarulhos, Vera Gomes Tulher, esclarece que “a pesquisa realizada pelo Procon é de suma importância e fará o consumidor economizar. O órgão está atento e monitorando os fornecedores que abusam com valores exorbitantes, sem justificativa, aproveitando a atual situação do país, como ocorreu em tempos de pandemia com o álcool em gel e as máscaras. O abuso de preço poderá ensejar a autuação do fabricante e dos estabelecimentos que vendem direto ao consumidor por prática abusiva, de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor”.



A melhor forma é se proteger

A participação de todas as pessoas no combate à dengue é fundamental por meio de medidas simples como eliminar a água parada, que pode se tornar um possível criadouro do Aedes Aegypti, como em vasos de plantas, galões, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmos recipientes pequenos, como tampas de garrafa.

A Prefeitura informa que o verão de 2024 apresentou recorde de transmissão da dengue. De acordo com o sistema de informação oficial para registro das notificações da doença, de 1º de janeiro a 22 de fevereiro o total de casos confirmados em Guarulhos foi de 4.164, com um óbito de uma mulher de 104 anos.



Como acessar o Procon

O Procon Guarulhos atende pelo telefone do Disque-Denúncia 151, pelo site procon.guarulhos.sp.gov.br e de forma presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Endereços das unidades

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro.

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João – Telefone: 2408-4315.

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC) – Telefone: 3202-1312.