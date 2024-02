Brotas crava bandeira de rota cervejeira com união de rótulos artesanais em evento

Brotas vai cravar as bandeiras de cidade na rota cervejeira do Centro Oeste Paulista. De 15 a 17 de março, o Largo do CIAM (Centro de Interpretação Ambiental) será o palco da primeira Semana Cervejeira, evento que reunirá cinco empresas locais que elevam por seus rótulos a qualidade da bebida preferida do brasileiro no interior do estado.

Com uma estimativa de mais de 10 mil pessoas circulando durante os dias do evento, a Semana Cervejeira terá a participação da Aventura Líquida, Brotas Beer, Casa da Mina, Cultiva e Limonis, que estão preparando uma seleção de cervejas de dar água na boca, além de atrações especiais e outras novidades.

Música ao vivo e cerveja especial

Não é só de cerveja que vive uma boa festa! A Semana Cervejeira contará com bandas ao vivo para agitar o público e uma praça de alimentação recheada de delícias para acompanhar os copos gelados, com opções que vão desde lanches e pizzas até churrasco e poke.

Para as crianças, um espaço kids estará disponível todos os dias, das 16h às 20h.

Além disso, a Semana Cervejeira de Brotas foi estrategicamente agendada em sincronia com o famoso St. Patrick’s Day, uma festa tradicionalmente associada ao consumo de cerveja. Para celebrar a data, haverá um chopp especial aos visitantes.

Aos interessados em levar para casa os rótulos apresentados no evento, as garrafas estarão disponíveis para venda em empórios e nos pubs das próprias cervejarias, com valores variados.

Referência em produção artesanal

O evento marca o início do Núcleo Cervejeiro de Brotas, uma parceria entre as cinco cervejarias locais com o objetivo de inovar e fortalecer o mercado cervejeiro da região, proporcionando apoio e união entre os produtores locais.

Fabio Pontes, secretário de Turismo de Brotas, aponta que o município é destaque como referência no cenário cervejeiro artesanal, com cinco cervejarias para uma população de 23 mil habitantes. Além disso, a qualidade da água local contribui para a produção de cervejas de excelência, atraindo cada vez mais visitantes de outras cidades.

“O envolvimento da Secretaria de Turismo de Brotas tem sido fundamental para impulsionar a rota cervejeira da cidade como novo produto turístico, com a dedicação de apoio e recursos para a realização deste evento excepcional”, comenta o Secretário.

Serviço

Semana Cervejeira

Sexta-feira, 15: das 18h às 23h

Sábado, 16: das 16h às 23h

Domingo, 17: 14h às 21h

Local: Largo do Ciam (Centro de Interpretação Ambiental) – Av. Lorival Jauberte da Silva Braga, 101 – Jardim Regina