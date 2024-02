Ricardo Apolinário é o novo gerente de Alimentos & Bebidas do Hotel Radisson Pinheiros

O Hotel Radisson Pinheiros acaba de anunciar Ricardo Apolinário como novo gerente de Alimentos e Bebidas. O profissional possui 16 anos de experiência em hotelaria passando por quatro implantações com foco nas marcas midscale e econômica, acumulando passagens pela rede Accor e ingressando na Atlantica Hospitality International em 2022 para a implantação do Cyan Resort by Atlantica onde permaneceu por 1 ano e 11 meses.

Com formação em Hotelaria pela Uniso – Universidade de Sorocaba, e pós-graduado em Gestão de Negócios para Alimentação, o executivo tem como desafio expandir ao mercado a marca Origens, conceito desenvolvido para o restaurante e bar do Hotel Radisson Pinheiros.

“É com grande entusiasmo, que ingresso no Radisson Pinheiros onde almejo neste novo desafio conectar os hóspedes e o público externo com os atrativos do restaurante que mescla sabores e aromas que remetem às nossas origens. A gastronomia é a arte de usar bebidas e alimentos para criar felicidade, e aqui temos uma forma criativa e autêntica de transpor a gastronomia brasileira com os mais refinados sabores do mundo, em um ambiente aconchegante e sofisticado”, declara.

O Radisson Hotel Pinheiros está inserido no complexo mixed use Core Pinheiros, que une unidades residenciais, consultórios médicos, e abriga a renomada Clínica Einstein. Segundo Ricardo, esta é uma oportunidade única para incentivar ações desde o café da manhã ao jantar, e aproveitar para anunciar as novidades que em breve iniciarão no empreendimento, a cafeteria no lobby com drinks quentes e gelados, seja para degustar no local, para viagem ou no brunch aos finais de semana. Os dois novos produtos estarão abertos ao público.

Para Felipe Gonçalves, gerente geral da unidade, o fato de estarem inseridos em um importante bairro da cidade é a oportunidade do hotel protagonizar na região a gama de serviços que pode oferecer. “Queremos alcançar índices positivos neste segmento, pois acreditamos no potencial do nosso bar e restaurante que juntos proporcionam uma experiência incrível com produtos de alta qualidade”, completa o executivo.

Seja a lazer ou a negócios, o Radisson Pinheiros é uma ótima opção para quem busca sofisticação, excelência em serviço e uma localização estratégica na capital paulista, próximo às principais vias de acesso da cidade, e de pontos turísticos.

Contato: [email protected]