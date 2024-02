Guarulhos imuniza mais de mil crianças contra a dengue com mutirão no sábado

No último sábado (24) a Prefeitura de Guarulhos imunizou 1.046 crianças de dez e 11 anos contra a dengue com a abertura dos 25 polos de vacinação na cidade. Desde a última terça-feira (20) já foram vacinadas 3.593 crianças.



Para se vacinar é necessário que os pais ou responsáveis legais estejam presentes e apresentem comprovante de endereço, além de documento com foto ou Certidão de Nascimento do menor. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.



Até o momento Guarulhos contabiliza 5.451 casos confirmados de dengue, incluindo um óbito de uma mulher de 104 anos. A Qdenga, da farmacêutica Takeda, é uma vacina tetravalente, que protege, portanto, contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.



Locais

A imunização prossegue durante a semana nos 25 polos espalhados pelas quatro regiões de saúde:

Região Centro: UBS Tranquilidade, São Rafael, Cavadas, Flor da Montanha, Cecap e o Ambulatório da Criança e do Adolescente.

Região Cantareira: UBS Continental, Paulista, Cidade Martins, Belvedere, Rosa de França, Jovaia e Recreio São Jorge.

Região São João/Bonsucesso: UBS: Seródio, Marinópolis, Ponte Alta, Nova Bonsucesso e Carmela.

Região Pimentas/Cumbica: UBS: Dinamarca, Cumbica (Mario Macca), Nova Cumbica, Uirapuru, Jurema, Normandia e Pimentas.



Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. Já o Ambulatório da Criança fica na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro.

Quem quiser agendar a aplicação da vacina deve acessar o portal https://guarulhosportal.sissonline.com.br. O agendamento só poderá ser feito nas seguintes unidades: Ambulatório da Criança, UBS Cidade Martins, UBS Nova Bonsucesso e UBS Jurema. Nesses locais também será feito atendimento espontâneo.

Vale ressaltar que o responsável deve cadastrar a criança, mas ela precisa estar dentro da faixa etária (dez e 11 anos) para que apareçam as vagas disponíveis.