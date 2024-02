Agentes de transportes ajudam a deter homem acusado de importunação sexual em ônibus

Agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos ajudaram a prender no fim da tarde desta segunda-feira (26) um indivíduo acusado de importunação sexual contra uma passageira de um ônibus da linha 433 (Terminal São João / Terminal Vila Galvão), da empresa Vila Galvão.

De acordo com os agentes, a vítima relatou que o acusado aproveitou o fato de o ônibus estar cheio de passageiros para alisá-la. O relato foi confirmado por outras pessoas que se encontravam no coletivo, que afirmaram terem visto o homem colocar suas mãos nas partes íntimas, mesmo tentando esconder o ato com o auxílio de uma bolsa.

Os agentes contaram que o motorista do ônibus, ao avistar as viaturas da STMU na avenida Monteiro Lobato, na altura do Parque Cecap, parou o veículo e os passageiros desceram para pedir ajuda. O acusado tentou correr, mas foi interceptado e ao ser indagado pelos servidores municipais disse que não havia ocorrido nada.

Uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local deu apoio aos agentes. Todos os envolvidos foram encaminhados ao 7º Distrito Policial, localizado no Jardim São João.