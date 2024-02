Guarulhense Vinícius Caveira analilsa empate do América fora de casa

Após o empate sem gols, mas bem movimentado, entre América e Barretos, jogando fora de casa, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Série A-4, Vinícius Caveira,guarulhense do Jardim Lenize, autor de três gols no Paulistão, avaliou o jogo complicado fora de casa de sua equipe, mais uma vez elogiando a postura do grupo.

“Nós conseguimos fazer um bom jogo, diante de uma equipe qualificada e dentro da casa deles. O Barretos é o 4º colocado na competição, nós soubemos sofrer e também tivemos bons momentos no jogo em que poderíamos ter saído com o resultado positivo”, avalia Vinícius Caveira.

Consistência

Outro fator que mostra a boa consistência do América é que o time tem apenas uma derrota na competição, ainda na segunda rodada, fora de casa, contra o São-Carlense. Desde então a equipe de São José do Rio Preto não perdeu mais e está próximo de ficar um mês sem derrotas no Paulistão. Caveira fala do aprendizado que uma derrota impõe de lição a um grupo de atletas no futebol.

“Muitas vezes uma derrota serve de lição, nós aprendemos e crescemos muito com isso. Desde então estamos trabalhando e nos entregando ao máximo durante os treinos e isso, com certeza, reflete nos jogos. Isso nos traz força e estamos em uma crescente boa”, revela o camisa 9 do América.

A busca pelo G-8

Com a finalização da 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-4 o América ocupa a 11ª posição na tabela de classificação, distante apenas 1 ponto da zona de classificação à Segunda Fase. Vinícius Caveira também fala da busca da equipe em chegar ao G-8 e, claro, permanecer no grupo que luta por uma vaga de acesso à Série A-3.

“Pode ter certeza que o nosso objetivo é esse, ficar no grupo dos oito melhores, ou sempre próximos, na cola desse pelotão. Acredito muito que possamos classificar e, para isso, é importante essa somatória de pontos fora de casa”, diz, confiante, o centroavante.

Mais um jogo fora de casa

O próximo compromisso do América é, novamente, fora de casa, nesta quarta-feira (28), às 15 horas, em Americana, diante do Rio Branco, em um confronto direto, já que o time da casa ocupa a 6ª posição, somando 10 pontos, apenas dois a mais que o América. Vinícius Caveira prega respeito ao adversário, mas confia em sua equipe para buscar os 3 pontos.

“Será mais um jogo difícil, ainda mais fora de casa. Rio Branco tem uma boa equipe, está dentro do G-8, mas para quem quer chegar na zona de classificação e ficar lá, temos de buscar pontos fora de casa. Nosso pensamento é trabalhar bem esses dias até o jogo e, se Deus quiser, fazer uma boa partida e trazer os três pontos para nossa casa”, finaliza Vinícius Caveira.