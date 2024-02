Técnicos da Corporação Andina de Fomento visitam obras do programa Viva Baquirivu

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe efetuou uma visita técnica às obras do programa Viva Baquirivu na manhã da última sexta-feira (23). Esta foi a primeira vistoria periódica de 2024, feita em atendimento a compromisso estabelecido na última missão de acompanhamento da Corporação Andina de Fomento (CAF), à qual o banco está vinculado, realizada no segundo semestre do ano passado.

Na ocasião foram visitadas as frentes de trabalho dos lotes 1, 2 e 3 de canalização do rio Baquirivu-Guaçu, bem como a obra de construção da ponte sobre o córrego do Guaraçaú, em estágio adiantado, além da canalização do córrego do Cocho Velho, essa já totalmente concluída.

Em relação à última visita de campo, realizada durante a missão do ano passado, os técnicos da CAF puderam constatar a evolução das obras, com a abertura de frentes de trabalho, a aceleração do ritmo da canalização, com a implantação de lajes estruturais, e a construção de seções trapezoidais (em forma de trapézio) em vários pontos das obras.

Participaram da visita, além do engenheiro do banco da CAF, Lucas Morotti, o coordenador-geral do Viva Baquirivu pela Prefeitura de Guarulhos, Jair Alexandre Gonçalves, o diretor de Infraestrutura da Secretaria de Obras, Adelci Teixeira, o arquiteto e urbanista da Secretaria de Governo Plínio Soares dos Santos, os supervisores dos consórcios contratados e os técnicos das empresas de apoio ao gerenciamento e supervisão de obras.