Vila de Paranapiacaba recebe festival gastronômico

Festival gastronômico na vila de Paranapiacaba, irá trazer experiências gastronômicas únicas com um toque especial da ABB (Associação Brasileira de Bruxaria) que entrara neste circuito com pratos mágicos revelando o poder da magia que existe por traz dos alimentos.

Cada prato será cuidadosamente selecionado para ressaltar o sabor e a energia dos alimentos.

Os visitantes poderão sentir a diferença na atmosfera através dos sabores exóticos e as combinações inusitadas despertando os sentidos sensoriais através do alimento.

O Festival Gastronômico na vila de Paranapiacaba tornara não apenas uma celebração da culinária local, mas também uma jornada do autoconhecimento e conexão com a energia que permeia cada alimento.

A participação da ABB irá trazer uma nova dimensão ao evento, convidando a todos a explorar a magia que existe por trás de cada mordida e gole.

O evento ocorrera nos dias 16, 17, 23 e 24 de março em toda a vila de Paranapiacaba

Festival Gastronômico – Programação Especial da ABB (Associação Brasileira de Bruxaria)

Rua Rodrigues Alves 473 (ao lado da biblioteca)

16/03 – Sabado as 11h30 – Garnishi – Floral Drink – Flores Comestíveis que enfeitam com Amanda Fuccia

16/03 – Sábado as 12h30 – Os Benefícios probióticos da Kombucha com Kevin Belinassi

16/03 – Sábado as 13h30 – Celebração da Lua Cheia para Benção dos Alimentos para trazer prosperidade – Luanna e Natali

16/03 – Sábado as 14h30 – O Poder Mágico do Cambuci com Tânia Gori

16/03 – Sábado as 15h30 – Oficina – O Café com Cambuci com a Chef Elis do Café e Bistrô da Bruxa – Infinito Olhar

16/30 – Sabado as 16h30 – Cozinha Sabática / Alimento e Ancestralidade com a Chef Cassia Cazita

17/03 – Domingo as 12h30 – Magia dos Condimentos com Priscila Picon

17/03 – Domingo as 13h30 – Meditação Zen – Eric Lamarca

17/03 – Domingo as 14h30 – Descobrindo os mistérios da Culinária Mágica com o Pudim das Deusas – Para auto estima feminina com Keila Tracaja

17/03 – Domingo as 15h30 – A utilização dos óleos Essenciais em nossa Alimentação com Erica Marson

17/03 – Domingo as 16h30 – Cozinha Mágica – Risoto das Fadas com Marcos Reis

23/03 – sabado as 13h30 – Vivência – Aventuras Mistica com Nathy Vignes

23/03 – Sábado as 14h30h – Vivência – Chás e suas Magias com Nicete Andrade

23/03 – Sábado as 15:30h – Palestra: Alimentação Anti Inflamatória uma ponte para o Auto Conhecimento Sensorial com Nathy Vignes

24/03 – Domingo as 11h30 – Cozinha Mágica – India : Sabores e Magia com o Chef Bruno Mori

24/03 – Domingo as 12h30 – Cozinha Mágica – Leites e Derivados Vegetais com Aline Bruck

24/03 – Domingo as 13h30 – Ervas e seus Poderes Medicinais e ocultos: prática numa abordagem técnica e espiritualista com degustação com Marli da Silva

24/03 – Domingo as 14h30 – Vivência: Descobrindo a magia do Tiramissu com Rosana Giannocaro

24/03 – Domingo as 15:30h – Vivência: A Experiência do Comer c/ os 4 Elementos (com degustação de alimentos) com Nathy Vignes

24/03 – Domingo as 16h30 – Celebração da Fortuna – A Benção dos Pães com Susie a Cigana com Susie a Cigana

Serviço:

Nos finais de semana 16 e 17 de Março e 23 e 24 de Março de 2024

Na Associação Brasileira de Bruxaria

Rua Rodrigues Alves 473 A – Parte Baixa da Vila de Paranapiacaba