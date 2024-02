Agência Municipal de Empregos anuncia oportunidades na área da construção civil

A Agência Municipal de Empregos de Guarulhos (Ameg) divulgou nesta quarta-feira (28) oportunidades na área da construção civil. São 12 vagas abertas e os interessados devem buscar atendimento em uma das unidades até as 16h30 do dia 7 de março. Caso as vagas atinjam o limite de encaminhamentos antes da data não serão mais aceitas inscrições.



São quatro vagas para ajudante de obras. O salário é de R$ 1.977,04 e entre os benefícios oferecidos estão condução ou vale-transporte e vale-alimentação. Não é necessário experiência nem formação específica para ocupar a vaga.



Outras sete oportunidades são destinadas para encanadores. Com salário de R$ 2.405,06, a vaga também oferece condução ou vale-transporte e vale-alimentação. É necessário comprovar experiência na função apresentando a carteira de trabalho.



A vaga restante disponível é para encarregado de obras. O salário oferecido é de R$ 2.800, mais condução ou vale-transporte e vale-alimentação e a oportunidade também pede comprovação de experiência.



Confira os endereços das unidades da Ameg:

Ameg Centro – avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Ameg Pimentas – estrada do Capão Bonito, 65 – Conjunto Marco Freire

Ameg Cumbica – avenida Atalaia do Norte, 544 – Cumbica

Ameg Vila Augusta – avenida Antônio Iervolino, 225 – Vila Augusta