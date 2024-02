CEUs Bonsucesso e Continental oferecem cursos de culinária para todas as idades

Certa vez o escritor moçambicano Mia Couto escreveu: “Cozinhar não é serviço; cozinhar é um modo de amar os outros”. Inspirado no fascínio que muitas pessoas têm pela gastronomia, o programa Mais Futuro está com inscrições abertas a partir desta quinta-feira (29) para cursos de culinária oferecidos gratuitamente aos munícipes nos CEUs Bonsucesso e Continental. Os cursos têm duração de três meses e as inscrições devem ser feitas na secretaria da unidade do CEU de interesse.



No CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso) crianças entre sete e 11 anos podem participar do curso Aprendendo Brincando às quartas-feiras, das 14h às 15h30, com início no dia 13 de março. Para pessoas acima de 18 anos a unidade oferece ainda o curso Culinária Brasileira, às terças-feiras, das 9h às 12h, com início no próximo dia 12.



Já no CEU Continental (rua Alzimar Vargas Batista, 284, Parque Continental II) o curso Aprendendo Brincando acontece às terças-feiras, das 15h às 16h30, com início no próximo dia 12. Para adultos a unidade oferece ainda os cursos Culinária Buffet às sextas-feiras, das 8h30 às 12h, e Culinária Japonesa, também às sextas, das 13h às 16h30, ambos com início no próximo dia 15.



Desde 2022 o programa Mais Futuro leva educação, cultura, esporte e lazer para alunos da rede municipal e a população em geral. A iniciativa oferece mais de 100 mil vagas entre cursos e oficinas, divididos em 17 polos de atendimento.

Para saber mais sobre os cursos oferecidos nos CEUs acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br.