Programação das orquestras de Guarulhos tem início com três apresentações em março

A temporada 2024 de apresentações das orquestras de Guarulhos começa oficialmente no mês de março com três espetáculos gratuitos sob a regência do maestro Emiliano Patarra. Os ingressos podem ser retirados pelo site orquestrasdeguarulhos.com/ingressos.



No dia 15 de março, às 20h, a Orquestra GRU Sinfônica se apresenta com regência de Patarra e Kevin Camargo na abertura da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos, evento literário que acontece entre 15 e 24 de março no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia. Na programação estão obras como As Quatro Estações – Primavera, de Antonio Vivaldi, e Suíte Masquerade, de Aram Khachaturian.



A abertura oficial da temporada acontece no dia 17 março, às 16h, no Teatro Padre Bento (rua Francisco Foot, 3, no Jardim Tranquilidade), sede das orquestras em Guarulhos. A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos se apresenta sob regência de Patarra e Alicia Ripina na série Sangue Novo, que é um espaço aberto para artistas iniciantes. A programação terá a Abertura da Grande Páscoa Russa, op. 36, de Nikolai Rimsky-Korsakov, o poema sinfônico O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Guerra, e Concertino para Xilofone e Orquestra, de Toshiro Mayuzumi.



A última apresentação do mês acontece em 22 março, às 20h, e é também a abertura de uma nova modalidade de espetáculos em Guarulhos: a música de câmara, que são apresentações realizadas com um número menor de integrantes e linguagem diferenciada. Na programação, Quarteto para Flauta e Cordas em Ré Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart.

As apresentações da música de câmara acontecerão sempre na terceira sexta-feira do mês no Conservatório Municipal de Guarulhos, na rua Ipê, 71, Centro.