Guarulhos abre cinco polos de vacinação contra a dengue e quatro UBS pelo Saúde Agora no sábado

Neste sábado (2), das 8h às 16h, a Prefeitura de Guarulhos abrirá cinco polos de vacinação contra a dengue, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Cecap, Paulista, Nova Bonsucesso, Dinamarca e Pimentas. Outras três, as UBS Vila Fátima, Santa Lídia e Jardim Fortaleza, além da Pimentas, também estarão em funcionamento pelo programa Saúde Agora, que oferece todos os serviços tradicionais disponíveis pelas unidades durante a semana.

O público-alvo da campanha contra a dengue neste momento são crianças entre dez e 11 anos. Para a administração da dose é necessário que os pais ou responsáveis legais estejam presentes e apresentem comprovante de endereço, além de documento com foto ou Certidão de Nascimento do menor em uma das cinco UBS abertas.

Dessas unidades, é possível agendar a vacinação na UBS Nova Bonsucesso via portal https://guarulhosportal.sissonline.com.br. Para o agendamento o responsável deve cadastrar a criança, mas ela precisa estar dentro da faixa etária (dez e 11 anos) para que apareçam as vagas disponíveis.

Até o momento Guarulhos registra 6.375 casos de dengue e três óbitos pela doença. Vale destacar que a Qdenga, da farmacêutica Takeda, é uma vacina tetravalente, que protege, portanto, contra os quatro sorotipos do vírus da dengue e que durante a semana a vacinação está disponível em 25 polos (https://www.guarulhos.sp.gov.br/dengue).

Saúde Agora

Nas UBS Vila Fátima, Santa Lídia, Jardim Fortaleza e Pimentas, que também estará em funcionamento das 8h às 16h pelo programa Saúde Agora, entre os serviços disponíveis, somente consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente na própria unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Não necessitam de agendamento serviços como vacinação, testagem rápida para detecção do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como aferição de pressão arterial e de glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos. As UBS também recebem remédios vencidos ou em desuso para o descarte adequado.

As ações de educação promovidas nas unidades estarão voltadas à campanha Março Verde, cor escolhida pelo programa Movimenta Saúde para destacar e intensificar as atividades de conscientização e combate à tuberculose, uma doença infecciosa crônica que afeta principalmente os pulmões e que pode se tornar uma enfermidade grave se não for tratada corretamente. As UBS também farão orientações no combate ao mosquito da dengue.

Serviço

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78, Parque Cecap

UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, 97, Jardim Moreira

UBS Nova Bonsucesso: rua Tapiramuta, 237, Vila Nova Bonsucesso

UBS Dinamarca: rua Araucária, 237, Vila Dinamarca

UBS Pimentas: rua Jaboatão, 84, Pimentas

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Santa Lídia: rua Mário Bezerra de Espíndola, 4, Jardim Santa Lídia

UBS Jardim Fortaleza: rua Hilário Pires de Freitas, 166, Jardim Fortaleza