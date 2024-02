Guarulhos participa do Dia D Estadual contra a dengue nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (1º) Guarulhos estará engajada no Dia D de Mobilização Estadual contra a dengue e outras arboviroses urbanas, como zika e chikungunya. Serão realizadas três atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti na cidade, com início às 9h no Jardim Cumbica.

O ponto de encontro da primeira ação será no CEU Cumbica. Agentes de combate às endemias, juntamente com dez militares e uma equipe da Defesa Civil, liderarão as atividades, que incluem a distribuição de folhetos, a eliminação de criadouros e a nebulização de dez ruas nesse bairro. Antes disso, às 8h, um veículo de som do Centro de Controle de Zoonoses circulará na região para informar e motivar os moradores a participarem da ação, que ocorrerá até as 12h.

Às 14h, outra equipe de agentes de combate às endemias realizará uma ação educativa de abordagem dos transeuntes para fornecer orientações sobre o combate a essas doenças. O ponto de encontro será na Igreja Matriz, no Centro. Os profissionais percorrerão o calçadão da rua Dom Pedro II até as 16h.

Simultaneamente, uma equipe composta por técnicos fará a sensibilização no combate às doenças transmitidas pelo Aedes e realizará atividades práticas nos arredores da Secretaria da Saúde (Gopoúva) em busca de possíveis focos do mosquito.

Além disso, é importante destacar que todas as unidades de saúde de Guarulhos fornecerão orientações sobre as arboviroses a seus pacientes e que a cidade possui 25 polos de vacinação contra a dengue para imunizar crianças de dez e 11 anos de idade.

Mais informações sobre a vacinação podem ser obtidas em www.guarulhos.sp.gov.br/dengue.

Prefeitura intensifica ações contra a dengue

A Prefeitura de Guarulhos mantém iniciativas de combate à dengue de forma constante. Diante do aumento de casos, o município intensificou seus esforços de combate ao mosquito com a realização da ação Todos Contra a Dengue nos dias 17 de fevereiro na Vila Dinamarca e 24 do mesmo mês na região do Cabuçu.

Além disso, a administração municipal estabeleceu parcerias com os setores público e privado para desenvolver ações estratégicas, o que compreende reuniões com as principais unidades de saúde da cidade, articulação com serviços hospitalares, pactuação de planos de ação, apoio técnico em protocolo de enfermagem, convocação de áreas técnicas, plantões aos fins de semana e a elaboração do plano de ação da campanha de vacinação contra a dengue.

As estratégias também incluíram a produção de materiais de divulgação impressos e digitais, a criação de vídeos informativos, bem como o lançamento da página www.guarulhos.sp.gov.br/dengue, que é atualizada diariamente com a situação da dengue na cidade e as medidas de prevenção adotadas.

Todas essas ações, aliadas às abordagens interdisciplinares, como o trabalho de limpeza e recolhimento de materiais inservíveis pela cidade, que podem acumular água parada, refletem o comprometimento de Guarulhos de enfrentar e prevenir a propagação do mosquito da dengue.