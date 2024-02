Vila Rio de Janeiro e Ponte Grande recebem serviço de castração gratuita de cães e gatos em março

Durante todo o mês de março até a primeira semana de abril os trailers do programa Castramóvel da Prefeitura de Guarulhos permanecerão estacionados na unidade da Vila Rio de Janeiro do Hipermercado Carrefour e no Estádio Municipal Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande. Os veículos possuem equipamento completo para realizar cirurgias de castração de gatos e cães que pesem até 20 kg.

As inscrições começam nesta sexta-feira (1o), a partir das 9h. Para tentar uma vaga é necessário realizar antecipadamente um cadastro para a obtenção de login e senha e, a partir do dia e da hora já mencionados, acessar a página www.dpan.guarulhos.sp.gov.br/agendamento para dar sequência ao processo.

Para tentar uma vaga nessa etapa do Castramóvel é necessário comprovar residência nas regiões atendidas. Os moradores de outros bairros serão direcionados ao centro cirúrgico fixo na sede do Departamento de Proteção Animal, no Bonsucesso. No total a campanha de março disponibiliza 2.020 cirurgias gratuitas de esterilização.

É importante ressaltar que somente serão atendidos nas unidades do Castramóvel os tutores com comprovante de inscrição e de obtenção de vaga emitido pelo sistema. Não há agendamento presencial. Os tutores contemplados receberão informações sobre o dia, a hora e o local do procedimento, bem como sobre a preparação do animal.