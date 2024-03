Denise Fraga e Miguel Falabella são atrações da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos

Os atores Miguel Falabella e Denise Fraga têm sua participação confirmada na 3ª Bienal Internacional do Livro, que nesta edição apresenta o tema “Guarulhos – Todo o Mundo Passa por Aqui” e acontece entre os dias 15 e 24 de março no Espaço Inter.

No dia 16, sábado, às 20h, o ator, diretor, produtor e dramaturgo Miguel Falabella sobe ao palco do Auditório Azul com a palestra Viver e Sonhar em Voz Alta. Já no domingo (17), às 18h, a atriz, produtora e cronista brasileira Denise Fraga apresenta a palestra Conexões Humanas, também no Auditório Azul.

Sob regência dos maestros Emiliano Patarra e Kevin Camargo, a Orquestra GRU Sinfônica se apresenta na abertura do evento, na sexta-feira (15), às 20h. Na programação estão obras como As Quatro Estações – Primavera, de Antonio Vivaldi, e Suíte Masquerade, de Aram Khachaturian.

Maior evento literário da cidade, a Bienal conta com intensa programação gratuita, área gamer, lounge interativo, praça de alimentação, 40 estandes e três auditórios, trazendo em sua essência experiências literárias que desconhecem fronteiras e chegam ao público por meio de apresentações artísticas, palestras, intervenções literárias, experiências imersivas, encontros com autores, exposições e livros, muitos livros, em um universo cultural diverso, lúdico e reflexivo, promovendo o gosto pela leitura e a formação de leitores.

Nos próximos dias toda a programação da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos estará disponível em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br.

O evento é gratuito e acontece de 15 a 24 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.