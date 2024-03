Guarulhos inicia a vacinação contra a dengue nas escolas municipais a partir de terça-feira

A partir da próxima terça-feira (5) a Prefeitura de Guarulhos dará início a uma nova fase da campanha de vacinação contra a dengue. Além da disponibilização das vacinas em 25 polos, escolas municipais receberão equipes de saúde para a imunização de estudantes com idades entre dez e 11 anos, além da atualização das cadernetas de vacinação.

Durante essa fase inicial somente as escolas municipais serão contempladas. Os pais ou responsáveis legais devem providenciar a documentação necessária solicitada pela escola para que a vacinação ocorra conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria da Saúde. As vacinas contra dengue, HPV e meningite serão oferecidas, especialmente, se estiverem em atraso, com o objetivo de imunizar o maior número possível de crianças.

Essa iniciativa é uma recomendação do Ministério da Saúde com foco em enfrentar as baixas coberturas vacinais no país. A estratégia de multivacinação ocorre justamente onde as crianças frequentam para que a iniciativa tenha mais eficácia.

Até o momento Guarulhos registra 6.748 casos de dengue e três óbitos pela doença. Vale destacar que a Qdenga, da farmacêutica Takeda, é uma vacina tetravalente, que protege, portanto, contra os quatro sorotipos do vírus da dengue e que o público-alvo de dez a 11 anos foi definido pelo Ministério da Saúde, conforme a diretriz do Programa Nacional de Imunizações.