Novos radares começam a funcionar na Dutra na próxima quarta-feira

A partir do próximo dia 06 terá início a operação dos 75 radares previstos no contrato de concessão da CCR RioSP na Via Dutra (BR-116) e na Rio-Santos (BR-101). Os equipamentos irão auxiliar a fiscalização de velocidade em pontos estratégicos das duas rodovias pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A instalação dos equipamentos atende a uma determinação do contrato de concessão, além de ser uma importante ferramenta para garantir a segurança dos motoristas através da fiscalização da velocidade máxima permitida nas duas rodovias. Os pontos de instalação foram definidos pela PRF, cabendo à Concessionária somente a implantação dos aparelhos de fiscalização de velocidade, bem como a adequação para garantir o funcionamento dos equipamentos, como passagem de cabos, energização e instalação das estruturas.

O início da operação foi determinado pela PRF em conjunto com Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão responsável pela fiscalização da concessão. O motorista deve respeitar a sinalização da via que está em concordância com a resolução Nº 798, Capítulo II, em seu artigo 3º do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Veja no link abaixo a relação dos radares em operação sob fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra (BR-116), na Rio-Santos (BR-101) e em outras rodovias federais.

https://www.gov.br/prf/pt-br/assuntos/fiscalizacao-de-velocidade/radares-fixos

Outras informações podem ser obtidas nos canais da CCR RioSP:

WhatsApp (11) 2795-2238;

0800-017-35-36

Site www.ccrriosp.com.br

ou ainda pelo APP CCR Rodovias, gratuitamente para iOS e Android.