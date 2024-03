São Pedro é destino para ‘engatar’ no motociclismo raiz

Se você é daqueles que curtem passear sobre duas rodas sentindo a energia do vento batendo no rosto ao mesmo tempo em que contempla belas paisagens, São Pedro é um destino que precisa conhecer. Com uma geografia privilegiada aos pés da Serra do Itaqueri, a cidade é um convite para passeios por estradinhas charmosas que serpenteiam o alto da serra e são cercadas por mirantes, bares, restaurantes e parques ecológicos. Em meio a todo este privilégio, o 2o Encontro de Vespas e Motos Clássicas, que ocorre em 16 e 17 de março, reforça em grande estilo as opções para apaixonados engatarem no motociclismo raiz pela estância.

No encontro, os visitantes poderão conhecer modelos antigos, clássicos ou raros de motocicletas de várias épocas e países, além de aproveitarem os shows de rock nos dois dias e a praça de alimentação com opções variadas no cardápio. O evento é aberto ao público e ocorre na Praça Gustavo Teixeira, no sábado, das 9h às 23h59; e, no domingo, das 11h às 18h.

“Esperamos receber um público de até 5 mil pessoas nos dois dias. Toda a nossa rede receptiva está no clima do encontro, das hospedagens, até os bares, restaurantes e comércio em geral”, destaca Ronaldo Gasparelo, secretário de Turismo de São Pedro.

Entre as raridades já confirmadas para exibição pública, está a Harley-Davidson de 2016, que é edição limitada em homenagem ao cantor Elvis Presley, informa David de Souza, diretor da Reda Eventos, empresa que organiza o encontro e também a Expo Moto Show, evento de renome nacional que é realizado há mais de duas décadas em julho na estância.

“O público poderá ver uma moto idêntica à icônica que o Elvis teve e era apaixonado, uma Harley-Davidson azul e branca. As exposições também incluem vários modelos de Vespas, Lambrettas e outras clássicas”, detalha David.

Shows

O Rei do Rock também receberá um tributo no show com a banda cover Elvis e Eu, programado para domingo à tarde. Outro destaque ao estilo anos 1950 é a banda Old Chevy Rockabilly, que comanda o som no sábado à noite. Nos dois dias, várias bandas e DJs se apresentam na praça, a partir das 15h no sábado (16) e das 11h no domingo (17).

“Rolé raiz”

Além do encontro, o motociclista que visita a estância não pode deixar de apreciar o nascer ou pôr do sol da Serra do Itaqueri. Entre os mirantes mais famosos estão o Cruzeiro do Facão, localizado no Morro do Fogão, na divisa com Itirapina, ou no Parque Marcelo Golinelli, na baixada da serra em direção a São Pedro.

“Esse é um rolé raiz, é como se fosse um batizado aos motociclistas que vêm até São Pedro. Eles chegam cedinho para essa contemplação e circulam pelas estradinhas da serra o fim de semana todo, parando para descanso e para bater-papo nos restaurantes e bares”, conta Rogério Boaventura, 57 anos, proprietário do Rancho da Tirolesa, um dos estabelecimentos que mais lotam de motociclistas na serra.

Por lá, o visitante pode se deliciar com um café da manhã a la carte, almoço, café da tarde e happy hour, contemplando uma das mais belas vistas da serra. É possível ainda se aventurar por uma das mais longas tirolesas do Interior, no espaço do próprio restaurante do Rancho.

Estão no roteiro dos motociclistas ainda a Venda do Brílio, no alto da serra, que abre para café da manhã self-service e almoço com sua famosa costela assada; o restaurante Mirante Container’s Bar, que serve pratos a la carte no almoço aos fins de semana e oferece um balanço infinito instagramável, queridinho dos visitantes; o Quintal da Serra, que serve café colonial aos sábados e domingos; a Estação da Cachaça para café, almoço e comprinhas, e, por fim, o Boulevard da Serra, um espaço gastronômico que abre aos sábados domingos e feriados, das 11h às 18h, e oferece desde o melhor do churrasco até doces e cafés gourmets.

SERVIÇO

O 2.º Encontro de Vespas e Motos Clássicas de São Pedro acontece de 16 a 17 de março, na Praça Gustavo Teixeira, das 9h às 23h59, no sábado, e das 11h às 18h, no domingo. As exposições de motos ocorrem o dia todo e várias atrações musicais estão previstas ao longo do período. A entrada é gratuita, aberta ao público.

Para saber mais sobre a estrutura turística de São Pedro, acesse e siga @setursaopedro.