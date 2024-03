Teatro Padre Bento recebe duas peças neste fim de semana

O Teatro Padre Bento receberá dois espetáculos teatrais neste final de semana, dias 2 e 3 de março. Gratuitamente, no sábado, às 20h, o espaço abriga a peça Os Reinos em Nós – Fábula Infantil. Com duração de uma hora, a produção aborda a compreensão do sentido da vida por meio da observação dos reinos mineral, vegetal e animal, percebendo como eles se manifestam na Humanidade, despertando um novo olhar. A classificação é livre.

Já no domingo, dia 3, às 15h, será encenado no local O Incrível Circo Digital, que conta a história de uma garota que fica presa em um maluco mundo virtual junto com outros cinco seres humanos e agora está sujeita a estranhas desventuras criadas por uma excêntrica inteligência artificial. A atração é paga e os ingressos podem ser adquiridos pelo link https://www.clubedoingresso.com/evento/aventuranoincrivelcircodigital-guarulhos.

Com capacidade para receber mais de 350 pessoas, o teatro fica na rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade.