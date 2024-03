Educação financeira é tema de encontro com Eduardo Feldberg, o Primo Pobre, na 3ª Bienal do Livro de Guarulhos

Dicas valiosas sobre investimentos e organização financeira são alguns dos temas que o músico, educador e escritor Eduardo Feldberg, conhecido como o Primo Pobre, traz para a 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos, que acontece entre os dias 15 e 24 de março no Espaço Inter.

O bate-papo e a sessão de autógrafos com Feldberg, autor do livro Deixe de Ser Pobre (MQNR, 2023, 256 páginas), acontece no dia 18 de março, às 20h, no Auditório Azul.

A programação da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos também destaca bate-papo com o contista, romancista e jornalista Ignácio de Loyola Brandão no dia 16, às 18h, no Auditório Azul, com o tema Literatura e Consciência ecológica para crianças.

E por falar em crianças, a programação infantil traz atrações especiais para agitar os pequenos. Nos dias 16 e 17, às 11h, a Companhia AMO Entretenimento apresenta o espetáculo teatral Aventuras de Pinóquio na Terra do Cordel no Auditório Azul.

No dia 17, às 14h, o mesmo auditório recebe O Show da Luna, Ao Vivo!, espetáculo repleto de canções, dança e fantasia em que os personagens Luna, Júpiter e Cláudio fazem grandes descobertas.

Nos próximos dias toda a programação da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos e o link para a retirada de ingressos estarão disponíveis em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br.

O evento é gratuito e acontece de 15 a 24 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.