PIB cresce 17,33% em um ano e Guarulhos se consolida como uma das 10 maiores economias do país

O Produto Interno Bruto (PIB) de Guarulhos cresceu 17,33% entre 2020 e 2021 e consolidou a cidade como uma das dez maiores economias do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que calcula os números oficiais do PIB do país, Guarulhos ocupa atualmente a 10ª posição no ranking das maiores economias brasileiras, à frente de 20 capitais, com um PIB de R$ 77,37 bilhões.

Os dados de 2021 são os mais recentes divulgados pelo IBGE no que se refere ao PIB das cidades e mostram ainda que, na comparação com o período 2019-2020, o crescimento de Guarulhos em 2021, o 5º ano da administração do prefeito Guti, foi ainda mais evidente. Entre 2019 e 2020 o PIB de Guarulhos passou de R$ 65,15 bilhões para R$ 65,85 bilhões, o que representou um crescimento de 7,54%.

“Os números do IBGE mostram, mais uma vez, a pujança de Guarulhos e a eficiência da nossa política de atração de investimentos para a cidade. Dezessete por cento de crescimento em apenas um ano é muito significativo”, comentou Guti. Desde que o prefeito assumiu a administração municipal, em 2017, o crescimento do PIB de Guarulhos foi de 45,73%. Há sete anos a cidade era a quarta maior economia do Estado e a 12ª do país. Hoje é a terceira do Estado (ultrapassou Campinas e está atrás apenas de Osasco e da capital) e a 10ª do país (ultrapassou Fortaleza e Campinas).

Em 2021 o PIB de Guarulhos foi superior ao de capitais como Fortaleza (CE), Salvador (BA), Goiânia (GO), Recife (PE), São Luís (MA), Campo Grande (MS), Belém (PA), Vitória (ES), Cuiabá (MT), Maceió (AL), Natal (RN), Teresina (PI), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Porto Velho (RO), Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Macapá (AP), Palmas (TO) e Rio Branco (AC). Guarulhos ficou à frente ainda de Niterói (RJ), São Bernardo do Campo (SP), São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP) e Uberlândia (MG), entre outras cidades com grande população e relevância econômica.