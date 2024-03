Projeto pioneiro de Guarulhos proporciona passeios gratuitos a 120 mil alunos das escolas municipais

Mais de 120 mil alunos matriculados nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos já participaram de passeios ofertados gratuitamente, por ano, pelo #Partiu 360, uma das ações pioneiras que integra os programas Mais Futuro e Escola 360 e que tem impactado e transformado a vida dos alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal. O #Partiu 360 oferece oportunidade de participação a todos os alunos em atividades de engajamento e socialização para elevar a bagagem cultural dos estudantes.

Com o objetivo de ir além dos muros da escola e oferecer grandes oportunidades de aprendizagem em contextos diferentes do escolar, os passeios do #Partiu 360 garantem aos alunos experiências inusitadas durante todo o ano letivo, nas quais eles podem conhecer equipamentos públicos da cidade, como o Parque Júlio Fracalanza (Cidade Mirim), o Cemea Chico Mendes, o Zoológico Municipal e o Adamastor.

“Nos CEUs os estudantes participam de atividades de imersão na rotina desses espaços, bem como de vivências que os colocam diante de aprendizagens com foco no desenvolvimento integral da criança”, explica Luciana Morais de Paula, diretora do Departamento de Gestão de Espaços do programa Escola 360.

Luciana enfatiza ainda que, até a criação do #Partiu 360, em 2021, o número de passeios realizados pelas escolas era incipiente e dependia, exclusivamente, dos recursos das próprias unidades. “Passeios nesse formato e com essa estrutura de atendimento e rápido agendamento nunca foram realizados na rede municipal e, como as escolas tinham que custear, dificilmente faziam”.

Em 2022, mais de 139 mil alunos foram atendidos pelo projeto, com um total de 700 passeios ofertados. De janeiro a dezembro de 2023 foram mais de 102 mil alunos atendidos e cerca de 1.200 saídas registradas.

Além desses itinerários locais, a ideia é que os alunos visitem espaços fora da cidade, como o Museu Catavento, o Parque Estadual da Cantareira e outros locais de interesse da unidade escolar.

As orientações para que as escolas acessem o sistema de agendamento para o #Partiu 360 estão no Memorando Circular 06/2024, de 20 de fevereiro de 2024, disponível em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/11338/inline/.