Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp oferece brindes e sorteios no Dia Internacional da Mulher

Nesta próxima sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão oferecerá a todas as mulheres que estiverem no evento um coquetel, com ou sem álcool, e um Brownie com Sorvete de Creme e Calda de Chocolate.

Além dos mais de 50 itens do cardápio, no dia 8, o chef Rafael Moraes, responsável pelos pratos dos Festivais Ceagesp vai preparar um prato exclusivo especialmente pensado para homenagear as mulheres. As novidades não param por aí! Nesse Dia das Mulheres, também serão sorteados três exemplares do livro “Mulheres que se Amam”, escrito pela especialista em autoestima e autoconfiança e criadora do “Movimento Mulheres que se Amam”, Bruna Legnaioli.

A obra retrata histórias de mulheres que mudaram suas vidas por meio da autoestima e da autoconfiança. No mesmo dia, serão sorteados ainda dois cursos online do “Guia da Mulher Confiante”, ministrado pela própria Bruna Legnaioli.

Mais sorteios para as mulheres

A Do Up, consultoria de imagem, junto com os Festivais Ceagesp, vão sortear, no dia 8, cinco mulheres para ganhar um processo da coloração pessoal. O teste da coloração revela os tons de cores que mais favorecem, iluminam e fazem bem para a pele das mulheres.

Para as mulheres que amam sopa, os Festivais Ceagesp e a Cia das Sopas também têm uma surpresinha no Dia Internacional da Mulher. Serão sorteados cinco kits com duas sopas e um escondidinho para matar a saudade, enquanto o inverno não chega.

Funcionamento

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão funciona de quinta a domingo. Às quintas e às sextas-feiras, o horário é das 18h às 23h30 (somente jantar).

Aos sábados, o horário é das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

No Festival, as crianças de até cinco anos não pagam. Os pequenos de seis a dez anos pagam um terço do preço do festival. A partir dos 11 anos, a criançada paga o mesmo valor que adulto. Não há cobrança de taxa de serviço. Bariátricos têm desconto de 50%, apresentando a carteirinha ou um laudo médico.

O acesso é feito pelo Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do 1.946, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital).

O estacionamento (terceirizado) também fica no Portão 4 (só automóveis). O estacionamento para motos fica no Portão 2, na mesma avenida. Aos sábados, o estacionamento para motos fica aberto até as 22h.

Para mais informações sobre o que vai ter no cardápio semanal ou para fazer reserva, o público pode acessar o site oficial dos Festivais Gastronômicos Ceagesp.