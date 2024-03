Guarulhos amplia a vacinação contra a dengue para jovens de até 14 anos nesta quinta-feira

A Prefeitura de Guarulhos ampliará a vacinação contra a dengue para a faixa etária de 12 a 14 anos, com a liberação do Ministério da Saúde. O público pode procurar uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) a partir desta quinta-feira (7). São 25 polos vacinação com equipes preparadas para receber crianças e adolescentes. Vale lembrar que a faixa de dez e 11 anos continua a ser atendida.

Guarulhos recebeu, em 19 de fevereiro, 34.270 doses do imunizante e começou a vacinação para o público-alvo de dez e 11 anos no dia seguinte. Até agora já foram vacinadas 7.223 crianças de dez e 11 anos, o que representa 16,20% do total.

Pais ou responsáveis devem comparecer com documento de identificação da criança ou adolescente e a caderneta de vacinação, além do comprovante de residência. Caso a pessoa tenha sido diagnosticada com dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal.

Todos que tomarem a primeira dose devem retornar 90 dias depois para receber a segunda. A vacinação contra a dengue não é indicada para pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles em terapias imunossupressoras, com infecção por HIV sintomática ou com evidência de função imunológica comprometida e pessoas com hipersensibilidade às substâncias listadas na bula. Também estão vedadas gestantes e mulheres em fase de amamentação.

Os polos de vacinação podem ser encontrados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/dengue.