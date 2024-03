Guarulhos decreta estado de emergência com o aumento no número de casos de dengue

A Prefeitura de Guarulhos decretou no Diário Oficial desta terça-feira (5) estado de emergência na cidade devido ao aumento no número de casos de dengue. A decisão segue decreto similar publicado também nesta data pelo governo do Estado de São Paulo e a situação de emergência em Guarulhos permanecerá até que a condição sanitária no município se estabilize.

Guarulhos tem 7.957 casos confirmados de dengue até o momento e três óbitos, o que representa uma taxa de 615 pessoas infectadas a cada 100 mil habitantes.

O decreto do prefeito Guti autoriza a adoção de todas as medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção do aumento da incidência de casos de dengue e outras arboviroses, em especial a aquisição pública de insumos e materiais, a doação e cessão de equipamentos e bens e a contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial com base na lei de licitações.

O documento publicado pela Prefeitura de Guarulhos nesta terça-feira leva em conta que as condições climáticas no período atual de verão propiciam a situação ideal e favorecem a proliferação do mosquito transmissor da dengue, podendo extrapolar ainda mais o já elevado número de casos registrados e a disseminação da doença.

A administração municipal solicita a mobilização da população no combate dos focos de criadouros do mosquito Aedes Aegypti, como colocar areia nos pratos de plantas, embalar objetos que acumulem água, tapar calhas e caixas d´água e secar áreas em que possa haver qualquer resquício de água parada.