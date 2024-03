Guarulhos imuniza 288 alunos contra a dengue no primeiro dia de ação nas escolas

Nesta terça-feira (5) a Prefeitura de Guarulhos deu início à vacinação contra a dengue em estudantes de dez e 11 anos por meio de uma ação conjunta entre as secretarias da Saúde e da Educação. A força-tarefa contemplou 288 crianças de 12 escolas. Na próxima sexta-feira (8) outras 12 escolas serão atendidas pelas equipes de saúde, compostas por enfermeira, auxiliar técnico e, em alguns locais, por agente comunitário de saúde.

O prefeito Guti participou do início da vacinação nas escolas na EPG Professora Deucélia Adegas Pera e manifestou sua preocupação com a situação da doença no município e a importância de imunizar o maior número de pessoas possível o quanto antes. “Infelizmente já tivemos a perda de três vidas em nosso município e não queremos que esse problema ganhe mais dimensão. Estarei decretando hoje estado de emergência para agilizar esse trabalho de combate à doença. Também fiz questão de estar aqui para incentivar nossos alunos a se imunizarem. Isso é fundamental nessa batalha contra a dengue”, esclareceu Guti.

Juliana Gomes de Almeida, mãe do aluno Izaque Gomes, de dez anos, expressou sua satisfação com a oportunidade de seu filho ser vacinado na escola. “Como trabalho à noite fico muito cansada e não estava conseguindo levá-lo até uma UBS, por isso é muito importante que a vacinação esteja acontecendo aqui na escola para garantir a segurança do meu filho e de todas as crianças”.

O aluno Lorenzo Alves do Nascimento, 10, estava ansioso e ao mesmo tempo confiante. “Eu estou com um pouco de medo, mas é melhor encarar a agulha do que os sintomas da dengue. Estou preparado para tomar a vacina”, disse o menino.

A diretora da EPG Professora Deucélia Adegas Pera, uma das primeiras escolas a participar da ação, Emídia de Carvalho de Vasconcelos, enfatizou a importância da iniciativa para dar suporte às famílias. “Muitas vezes a escola é o único equipamento da região que consegue atender às necessidades das famílias dos alunos, o único espaço que permite que todas essas crianças sejam olhadas uma a uma, individualmente. Quando as ações de saúde fazem parte da escola é garantida às crianças que elas sejam cuidadas, observadas e ouvidas”, destacou a diretora.

Dados da dengue em Guarulhos

Até esta terça-feira Guarulhos registra 7.957 casos de dengue e três óbitos pela doença. Vale destacar que a Qdenga, da farmacêutica Takeda, é uma vacina tetravalente, que protege, portanto, contra os quatro sorotipos do vírus da dengue, sendo uma importante medida de prevenção. No entanto, é fundamental manter os quintais limpos para evitar possíveis criadouros do mosquito da dengue.

Nesta terça-feira as equipes da saúde estiveram imunizando os alunos das EPGs Capitão Gabriel José Antonio, Felício Marcondes, Assis Ferreira, Cora Coralina, Professora Delcélia Adegas Pera, Manoel de Paiva, Perseu Abramo, Manoel Resende da Silva, Paulo Autran, Elis Regina, Geanfrancesco Guarnieri e Anísio Teixeira.