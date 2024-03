Programa de distribuição gratuita de marmitas chega ao Jardim Maria Dirce na próxima quarta-feira

O Food Truck do Bem, programa da Prefeitura de Guarulhos que distribuiu diariamente 250 marmitas gratuitas, passará a atender no Jardim Maria Dirce a partir do próximo dia 13 (quarta-feira). O equipamento estará estacionado na Instituição Habacuque, na rua Jacinto, altura do número 187, e começa a distribuir as senhas às 11h30 para a entrega das refeições, que acontece às 12h.

A ação integra o programa Guarulhos Contra a Fome, que trabalha para eliminar a insegurança alimentar da população de baixa renda e em vulnerabilidade social da cidade. No último endereço onde esteve, na Vila Carmela, mais de 5 mil refeições gratuitas foram entregues.