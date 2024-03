Rodrigo França e Marcelo Duarte confirmam presença na Bienal Internacional do Livro

Os escritores Rodrigo França e Marcelo Duarte confirmaram presença na 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos, maior evento literário da cidade e que acontece entre os dias 15 e 24 de março no Espaço Inter.

No dia 21 de março, quinta-feira, o dramaturgo, ator, diretor, sociólogo, filósofo e escritor dos livros O Pequeno Príncipe Preto e O Pequeno Príncipe Preto para Pequenos, Rodrigo França, faz um bate-papo com o público do Auditório Azul às 20h. França é responsável pela dramaturgia e direção do espetáculo infantojuvenil inspirado na obra, que discute os estereótipos associados à representação dos negros como heróis infantis.

Jornalista e escritor, Marcelo Duarte estará no Auditório Azul no dia 22, sexta-feira, para bate-papo e sessão de autógrafos com o público às 20h. Duarte lançou a primeira edição de O Guia dos Curiosos em 1995, que hoje conta com uma coleção com dez volumes. Atualmente produz também conteúdo curioso nas redes sociais do @guiadoscuriosos.

Ingressos

Nos próximos dias toda a programação da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos e o link para a retirada de ingressos estarão disponíveis em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br.

Se você não conseguiu garantir seu ingresso online ainda pode tentar participar das atividades na xepa dos ingressos, no dia do evento. Para isso, basta chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência ao local e aguardar na fila de espera. Em caso de desistências, a entrada é liberada por ordem de chegada até a lotação máxima permitida no auditório.

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos é um evento gratuito que acontece de 15 a 24 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.