Guarulhos abre quatro polos de vacinação contra a dengue e quatro UBS pelo Saúde Agora no sábado

No próximo sábado (9), das 8h às 16h, a Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro polos de vacinação contra a dengue, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Cavadas, Recreio São Jorge, Vila Carmela e Jardim Nova Cumbica. Outras duas, Jardim Acácio e Marcos Freire, além da Cavadas e da Vila Carmela, estarão em funcionamento pelo programa Saúde Agora, com todos os serviços tradicionais disponíveis durante a semana.

O público-alvo da campanha contra a dengue, que até quarta-feira (6) era de dez e 11 anos, foi ampliado para jovens de dez a 14 anos a partir desta quinta-feira (7), conforme orientação do Ministério da Saúde. Portanto, pais ou responsáveis legais podem aproveitar os polos abertos para levar os adolescentes para se imunizar. Basta apresentar comprovante de endereço, além de documento com foto ou Certidão de Nascimento do menor.

Vale ressaltar que Guarulhos iniciou a vacinação nas escolas municipais na (5) terça-feira com o intuito de aumentar as baixas coberturas vacinais. Até o momento 7.450 crianças do município receberam a dose da vacina Qdenga, que protege contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. O número de casos confirmados na cidade até esta quarta-feira é de 8.408, com cinco óbitos registrados pela doença.

Saúde Agora

Pelo programa Saúde Agora, as UBS Cavadas, Jardim Acácio, Vila Carmela e Marcos Freire oferecerão serviços como consultas médicas e exames de Papanicolau, os únicos que devem ser agendados previamente na própria unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek). O atendimento também será realizado das 8h às 16h.

Serviços como vacinação, testagem rápida para detecção do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como aferição de pressão arterial e de glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos não precisam ser agendados. As UBS também recebem remédios vencidos ou em desuso para o descarte adequado.

A Secretaria da Saúde ainda destaca que as quatro UBS do Saúde Agora terão ações de educação em saúde em consonância com o Março Verde, campanha de conscientização e combate à tuberculose. A UBS Cavadas ainda abordará a prevenção contra a dengue. Informações sobre os 25 polos de vacinação contra essa doença, bem como as medidas adotadas pelo município para contê-la, podem ser consultadas em www.guarulhos.sp.gov.br/dengue.

Serviço

UBS Cavadas: rua Cavadas, 412, Vila São João

UBS Recreio São Jorge: estrada David Corrêa, 1.766, Recreio São Jorge

UBS Vila Carmela: avenida Serra da Mantiqueira, 585, Vila Carmela I

UBS Jardim Nova Cumbica: rua Baixio, 142, Vila Nova Cumbica

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Marcos Freire: rua do Poente, 200, Conjunto Habitacional Marcos Freire