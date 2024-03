Prefeitura promove mutirão para inscrições no programa Minha Casa Minha Vida

A partir desta quinta-feira (7) a Prefeitura de Guarulhos antecipa o atendimento para as inscrições no Sistema de Cadastro Habitacional de Interesse Social (SCHIS), incluindo o programa Minha Casa Minha Vida. Todas as pessoas com agendamentos entre os meses de março, abril e maio podem comparecer à Secretaria de Habitação, localizada na avenida Guarulhos, 2.200, Vila Augusta, em horário comercial.

Para fazer o cadastro será necessário ter em mãos a folha-resumo (atualizada) do CadÚnico contendo o Número de Identificação Social (NIS) de todos os integrantes do grupo familiar, carteira de identidade do candidato e de todos os membros da composição familiar e o CPF do candidato e de todos os membros da composição familiar.