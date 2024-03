Prefeitura recolhe mais veículos abandonados pela cidade para eliminar focos de dengue

A operação “Carro Abandonado, Carro Guinchado” da Prefeitura de Guarulhos já removeu mais de 750 automóveis das ruas desde março de 2022, quando as ações foram retomadas. Neste ano os trabalhos foram reforçados pela Guarda Civil Municipal (GCM) devido ao potencial risco de que os carros se tornem criadouros do mosquito Aedes Aegypti, que transmite a dengue e outras doenças. Na tarde desta quarta-feira (6) o problema foi evitado em uma área de mata no bairro Água Azul com o recolhimento de quatro carcaças que acumulavam água.

As ações planejadas são realizadas após visita preliminar dos agentes, conforme regulamentação dada pela lei 6.966/2011, que considera abandonados os veículos estacionados em via pública por mais de 30 dias ou que apresentem sinais de vandalismo ou mau estado de conservação, como ferrugem e deterioração.

A remoção é precedida de denúncia via Central 153 da GCM e da fixação de adesivos nos veículos que alertam ao proprietário sobre o prazo de dez dias para providências. Porém, vale ressaltar que desde junho de 2023 passou a vigorar o artigo 279-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que elimina o prazo e autoriza a remoção de veículos em estado de abandono.