Bráulio Bessa, Marco Túlio, Ilana Casoy e Rapha Montes são destaques da Bienal do Livro

O poeta Bráulio Bessa, o guitarrista do Jota Quest Marco Túlio Lara e os escritores Ilana Casoy e Rapha Montes estão entre os destaques da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos, que acontece entre os dias 15 e 24 de março no Espaço Inter.

Na terça-feira (19) o escritor, poeta, cordelista, declamador e um dos maiores ativistas da cultura nordestina no país, Bráulio Bessa, apresenta Poesia que Transforma no Auditório Azul às 20h. Nesse encontro o autor proporciona ao público uma noite repleta de elementos como poesia de cordel, causos da sabedoria popular e humor.

No sábado (23) a Bienal recebe os escritores Rapha Montes e Ilana Casoy no Auditório Azul, autores do livro Bom Dia, Verônica, obra adaptada para a Netflix como série homônima. Raphael Montes é advogado e escritor, conhecido por suas histórias de suspense, crime e terror. Ilana Casoy é criminóloga, roteirista e autora do best-seller Arquivos Serial Killers: Louco ou Cruel?. Ela é host do programa Em Nome da Justiça, exibido no canal AXN, da Sony Brasil.

Dos palcos do país para a 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos, Marco Túlio Lara apresenta o pocket show Deixe a Luz Entrar; Sem Medo do Futuro no domingo (24), às 18h, no Auditório Azul. Além de cofundador e guitarrista do Jota Quest, uma das bandas mais famosas e consagradas do Brasil, Marco Tulio também escreveu Meu Pequeno Cruzeirense. Nesse pocket o músico promete inspirar a audiência a pensar sobre o papel da sociedade na construção de um futuro mais inclusivo.

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos é um evento gratuito e acontece de 15 a 24 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Confira a programação completa da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br.

Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.