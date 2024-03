CEU Paraíso-Alvorada recebe pista de corrida e caminhada revitalizada

A Prefeitura de Guarulhos reinaugurou a pista de corrida e caminhada do CEU Paraíso-Alvorada, na Vila Paraíso, completamente revitalizada e entregue à população na manhã desta sexta-feira (8). Além da massiva participação dos munícipes que utilizam a pista diariamente, o evento contou com as presenças do prefeito Guti, do secretário de Educação, Alex Viterale, e da subsecretária Fábia Costa.

Prefeito e secretário vistoriaram toda a extensão da pista, com 330 metros quadrados e 200 metros de extensão, percorrida com muita animação junto aos munícipes. “Caminhar e correr são excelentes oportunidades para os guarulhenses manterem a forma e colocarem a saúde em dia, e nós estamos muito satisfeitos por oferecer longevidade à população”, comemorou Guti.

A pista azul do CEU Paraíso-Alvorada é feita com poliuretano, material antiderrapante que absorve o impacto e evita lesões, utilizado em grandes competições internacionais, como as Olimpíadas.

“Essa revitalização no CEU Paraíso-Alvorada é parte de um conjunto de obras que a Secretaria de Educação tem entregue aos munícipes, demonstrando o compromisso da gestão com todos os aspectos da vida da população, sua saúde, suas opções de esporte e lazer, a educação que é proporcionada às crianças, o conhecimento e a cultura que são compartilhados nesses espaços”, disse Viterale.

Durante a reinauguração o prefeito, o secretário e a subsecretária aproveitaram para parabenizar as alunas dos cursos de yoga e de ginástica funcional pelo Dia Internacional da Mulher.