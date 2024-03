Keyla Lisboa vence a 22ª edição da Corrida e Caminhada do Batom

Neste domingo (10) cerca de 5 mil mulheres participaram da 22ª Corrida e Caminhada do Batom, evento promovido pela Prefeitura de Guarulhos. A atleta Keyla Lisboa realizou o trajeto de 5 km da corrida em 19 minutos e 23 segundos e venceu a prova, seguida de Karen Mitsue e Tania Aparecida, segunda e terceira colocadas, respectivamente.

“Foi minha terceira participação. Fiz um treino específico para a corrida, que é meu alvo no ano. Não imaginava chegar em primeiro, mas consegui numa prova que amo muito. Guarulhos é uma cidade que acolhe sempre os atletas”, disse Keyla.

Por conta da alta demanda pelo evento a edição deste ano contou com um incremento de 2 mil novas vagas em relação às corridas anteriores. “Batemos nosso recorde em 2024, com 5 mil inscritas, fazendo corrida ou caminhada, desenvolvendo atividade física, que é a nossa meta. Guarulhos é referência em provas como esta, exclusiva para mulheres”, disse Adriano de Freitas, secretário de Esporte e Lazer.

A Corrida e Caminhada do Batom é uma tradicional competição que marca as comemorações do mês da mulher com o objetivo de despertar o interesse do público feminino para a prática de atividades físicas, bem como melhorar a saúde e a qualidade de vida das munícipes.