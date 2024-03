Operação integrada notifica e fecha adegas no Parque São Miguel

Na última sexta-feira (8) uma operação integrada entre a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Civil e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Guarulhos inibiu ocorrências de perturbação do sossego público no Parque São Miguel, em áreas de alta concentração de pessoas com fechamento de vias, ocupação irregular do espaço público e uso de veículos adulterados com potentes caixas de som.

Os proprietários de seis adegas fiscalizadas foram notificados e autuados. Três delas tiveram as atividades encerradas por falta de alvarás e as demais foram orientadas quanto às normas de funcionamento, inclusive dos horários preestabelecidos nas licenças.

Os trabalhos iniciaram no período da tarde e transcorreram por toda a noite e início da madrugada de sábado (9). A operação com foco em adegas, além de trazer maior segurança e tranquilidade aos moradores que sofrem com o barulho e têm as suas liberdades de ir e vir dirimidas, também busca identificar possíveis crimes relacionados à corrupção de menores e ao tráfico de entorpecentes.