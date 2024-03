Programação internacional integra a 3ª edição da Bienal do Livro de Guarulhos

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos, maior evento literário da cidade e que acontece a partir da próxima sexta-feira (15) e prosseguirá até 24 de março no Espaço Inter, antiga Phillips, destaca a participação de autores estrangeiros, com lançamentos de livros e palestras em sua programação.



No dia 18 de março, segunda-feira, às 15h, os autores espanhóis Vicente Blanco e Salvador Cidrás lançam o livro Desenhar o Mundo – Brincar, Criar, Compartilhar no espaço Lounge. A obra surge da experiência dos autores como artistas e professores de educação visual e plástica na qual examinam a prática artística e educativa do desenho, resultado de pesquisa com crianças da educação infantil e do ensino fundamental.



Ainda na segunda-feira o espaço Lounge recebe o lançamento do livro Docentes de Infantil – Luthiers do Futuro, o terceiro volume da trilogia InovArte Educação Infantil, das autoras espanholas Isabele e Ângeles Abelleira, às 15h. A partir da comparação entre ser professor e o ofício dos luthiers, a obra joga luz sobre a docência, em como ser e estar na escola num momento tão complexo como o atual, em que as dificuldades derivadas dos hábitos ou das tendências imperantes se somam às consequências da crise econômica e social que impacta tanto a vida das crianças. Para tanto, as autoras partem de questões como as concepções e os princípios educativos, a didática, a diversidade, a formação de professores, as atividades e a satisfação profissional.



Na terça-feira (19), às 15h30, as argentinas Alejandra Dubovik e Alejandra Cippittelli apresentam palestra na qual abordam o trabalho por projetos no Auditório Azul. As autoras aproveitam a ocasião para lançar Nove Projetos – O Valor do Trabalho por Projetos, terceiro volume da Coleção Experiências na Educação Infantil, na qual apresentam a documentação pedagógica de nove projetos desenvolvidos com alunos do Jardín Fabulinus (Buenos Aires, Argentina), escola de referência na educação da primeira infância. Essa atividade requer retirada antecipada de ingresso pela plataforma Sympla, disponível em https://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br/.

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos é gratuita e acontece de 15 a 24 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.



Confira a programação completa da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br.