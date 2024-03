Bienal do Livro disponibiliza ingressos remanescentes momentos antes do início das apresentações

Pessoas interessadas em palestras, bate-papos, apresentações e espetáculos que acontecem durante a 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos, que não conseguiram retirar os ingressos gratuitos pelo site, têm mais uma chance para aproveitar a intensa programação do evento. A Bienal começa nesta sexta-feira (15) e segue até 24 de março no Espaço Inter, antiga Phillips.

No dia do evento de interesse é possível tentar participar das atividades na xepa dos ingressos. Para isso, basta chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência ao local e aguardar na fila de espera. Em caso de desistências a entrada é liberada por ordem de chegada até a lotação máxima permitida no auditório. Na última edição da Bienal, em 2022, uma média de 30% dos ingressos gratuitos reservados pelo site não foram utilizados.

A retirada antecipada de ingressos gratuitos está disponível desde o último sábado (9) pela plataforma Sympla, no endereço https://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br/. Para as atividades que ainda possuem vagas é possível retirar dois ingressos por pessoa/CPF. Nem todas as atividades da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos exigem ingresso.

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos é gratuita e acontece de 15 a 24 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Confira a programação completa em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br.