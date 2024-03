Câmara aprova festa coletiva de 15 anos para meninas de famílias de baixa renda

A 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada na tarde desta quarta-feira (13/03), aprovou, em segunda discussão, o projeto de lei 578/2022, de Carol Ribeiro (PSDB), que cria o Projeto Sonho de Menina, promovendo festa coletiva de 15 anos para adolescentes de baixa renda. Assim, a propositura segue para sanção do prefeito Guti (PSD).

Os demais itens da pauta não puderam ser votados por falta de quórum. Além da aprovação do PL, a sessão contou, antes da Ordem do Dia, com diversas discussões, como a educação municipal, o processo de sucessão municipal nas eleições de outubro, a criação de comissões especiais e a resposta de alguns parlamentares a uma fala do presidente do STAP (Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública), Pedro Zanotti.

