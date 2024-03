Núcleo Cabuçu do Parque da Cantareira registra ave ameaçada de extinção

Carlos Henrique Ferreira

Durante o monitoramento da fauna silvestre do Núcleo Cabuçu do Parque Nacional da Cantareira, a equipe técnica do Zoológico de Guarulhos registrou uma espécie ameaçada de extinção no Estado de São Paulo, conhecida como “barbudinho”.

O passarinho, que mede 12 centímetros e chega pesar aproximadamente oito gramas, depende da preservação do ambiente para a sua sobrevivência. Constrói seu ninho próximo a riachos na Mata Atlântica e geralmente se alimenta de insetos. Na região do continuum Cantareira-Itaberaba têm sido frequentemente visto graças ao alto grau de preservação do local.

Só em Guarulhos já foram registradas mais de 400 espécies de aves relacionadas na última edição da lista da fauna do município, que conta também com 85 espécies de mamíferos e 74 de répteis, dentre outras.