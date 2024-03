Zoo de Guarulhos recebe inscrições para oficina de origami de animais

O Zoológico de Guarulhos realiza nesta quinta-feira (14), em parceria com o Museu de Ciências Catavento, quatro turmas da oficina de origami (arte de dobrar papel) de animais. Os encontros acontecerão das 9h às 10h, das 10h30 às 11h30, das 13h30 às 14h30 e das 15h às 16h. A participação é gratuita.

As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (13) por meio do link na bio zoo no Instagram (zooguarulhos), pelo email [email protected] ou presencialmente no setor de Educação Ambiental do zoológico, das 14h às 16h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2455-6497. As inscrições são limitadas a 25 vagas por turma.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (entrada até as 16h30).

Linhas municipais de ônibus que atendem a região: 261, 384, 281, 276 e 262.

Linhas intermunicipais de ônibus que atendem a região: 011, 105 e 573.