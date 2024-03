Procissão do Fogaréu movimenta as ruas do Centro

Para dar início às celebrações da Semana Santa em Guarulhos, no dia 28 de março, Quinta-feira Santa, acontecerá a 12ª Procissão do Fogaréu. A saída do cortejo está prevista para as 21h da Catedral Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Igreja Matriz, na praça Tereza Cristina, e segue até a Igreja do Rosário, na praça do mesmo nome.

O ritual representa a penitência e a condenação pública de pecadores e depois se transformou em uma festa popular que recria a prisão de Jesus Cristo.

No cortejo os participantes personificam os farricocos, soldados romanos que prenderam Jesus na noite da Santa Ceia. Encapuzados, eles saem carregando tochas e instrumentos musicais de percussão como matracas, surdos e caixas.

Durante o percurso a procissão realiza uma parada na marca da Igreja dos Homens Pretos para entoar cantos líricos. O evento conta ainda com performances de palhaços, camponesas medievais e soldados romanos, além de cânticos folclóricos e líricos, banda de tambores e clarins e a encenação da prisão de Cristo.

A ação é uma iniciativa da catedral em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura. Para garantir a segurança dos participantes, a atividade contará com apoio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

Tradição

A Procissão do Fogaréu é realizada desde 1745 no Estado de Goiás. A tradição vem da Espanha e de Portugal e chegou a Goiás por meio do padre espanhol João Perestelo Espíndola. Em Guarulhos o evento foi realizado pela primeira vez no ano de 2010.