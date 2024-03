Fernando Henrique, de Guarulhos, liderará a delegação brasileira no Campeonato Mundial Juvenil de Skyrunning em Montenegro

Fernando Henrique Felipe, nascido e criado em Guarulhos, desponta como uma figura proeminente no cenário esportivo nacional e internacional. Aos 35 anos, ele é reconhecido como um treinador de excelência em corrida de rua e montanha, desempenhando um papel fundamental na Assessoria FF Team. Sob sua orientação, destacam-se atletas de renome mundial, como Ederson Nunes Silva, duas vezes selecionado para representar o Brasil no Master de Skyrunning, e Rafaela Castro, membro da seleção juvenil em 2022.

Fernando marcou presença nos campeonatos juvenis de 2022 em Andorra e 2023 na Itália, ambos com um notável 7º lugar. Além disso, integrou a seleção adulta em 2022 na Itália, alcançando o 14º lugar, e celebrou a medalha de ouro por equipe no Sulamericano em Serra, Espírito Santo, em 2023. Sua trajetória gloriosa culminou com a conquista da medalha de ouro por equipe no Mundial Master em Portugal, também em 2023.

A convocação para chefiar a delegação brasileira no Campeonato Mundial Juvenil de Skyrunning em Montenegro aconteceu durante o Campeonato Brasileiro, realizado na prova da Insanity Mountain, no Pico da Bandeira, no alto do Caparaó, em Minas Gerais. Este evento foi organizado por Ryan Rangel e Gabriela Junqueira, dois nomes reconhecidos no cenário do skyrunning nacional.

Para aqueles que não estão familiarizados, o skyrunning é uma modalidade de corrida que ocorre em trilhas de montanha, geralmente em terrenos acidentados e em altitudes elevadas. É um esporte desafiador que testa a resistência, força e habilidade dos atletas em condições adversas e paisagens espetaculares. O skyrunning incorpora elementos de montanhismo e corrida de longa distância, oferecendo uma experiência única e emocionante para os competidores.

Para Fernando, esta não é apenas uma missão esportiva, é uma oportunidade de elevar o nome de Guarulhos e do Brasil nos palcos internacionais. Ele encara esse desafio com uma mistura de gratidão, humildade e determinação. Seu objetivo é claro: como equipe, eles estão confiantes de que estarão entre os cinco primeiros, enquanto buscam incansavelmente a primeira medalha individual para o Brasil.

O treinador expressa sua imensa gratidão à Skyrunning Brazil pela oportunidade e está confiante de que realizará um trabalho exemplar ao lado de Zé Genir, outro técnico da seleção, representando com honra não apenas sua cidade natal, mas toda a nação brasileira.

Este é um momento de orgulho para Fernando Henrique Felipe, para a cidade de Guarulhos e para o esporte brasileiro como um todo. Com sua dedicação, paixão e determinação, ele está pronto para liderar sua equipe rumo a novas alturas e conquistas notáveis no cenário internacional de skyrunning.

Texto por Fernando Henrique Felipe