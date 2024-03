Bolsonaro foi avisado por ex-comandante do Exército que poderia ser preso, diz ex-FAB

Em depoimento para a Polícia Federal, o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Jr., disse que o general e ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, afirmou a Jair Bolsonaro, em uma reunião com as Forças Armadas, que prenderia o ex-presidente caso ele levasse adiante uma tentativa de golpe.

Batista Jr. também afirmou que deixou claro com Bolsonaro de ser contra as movimentações para um possível golpe de Estado e que não havia mais a possibilidade do ex-presidente permanecer no cargo. O depoimento foi tirado sob sigilo nesta sexta-feira (15) pelo então ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ainda no depoimento, o ex-comandante da Aeronáutica afirmou que alertou Jair Bolsonaro de que não havia fraudes nas urnas eletrônicas durante as últimas eleições e que ele era atualizado sobre o trabalho do representante da Aeronáutica na Comissão de Fiscalização das Eleições. Além disso, Batista Jr. afirmou também que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foi o único que disponibilizou as tropas a Bolsonaro.