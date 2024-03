Brasil fecha janeiro com mais de 180 mil empregos com carteira assinada

O balanço foi divulgado hoje (15) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), pelo Ministério do Trabalho. De acordo com os dados, o país ficou com saldo positivo de 180.395 em empregos de carteira assinada para o mês de janeiro. O saldo é resultado de 2.067.817 milhões de admissões e 1.887.422 milhão de desligamentos, e chega a ser o melhor resultado para o mês desde 2021.

O aumento positivo se da pelo dobro de empregos gerados no mesmo mês em 2023, quando foram registrados 90.031 postos de trabalhos. Segundo os dados, das 180.395 novas vagas, a maioria dos empregos veio do setor de serviços com 80,5 mil vagas, da indústria geral com 67 mil e da indústria de transformação com 65,7 mil.

Em sequência, foram os setores de construção (49.091) e a agropecuária (21.900). Já o comércio apresentou saldo negativo de 38.212 empregos.

Além disso, nessas novas vagas, os homens representam 134.697, enquanto as mulheres 45.720. A faixa entre 18 a 24 anos representaram o maior saldo, com 89.523 postos de trabalho. Em relação as regiões, todas apresentaram saldo positivo. As regiões Sul apresentou o número mais alto, com 67 mil empregos formais. Em contrapartida, o Norte teve apenas 4 mil novos postos.