Brasil ultrapassa marca de casos de dengue em 2024

O Brasil passou de 1,6 bilhão de casos (confirmados e prováveis) de dengue neste ano. De acordo com os dados, atualizados hoje (15), do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde, o país já registrou 513 óbitos confirmados desde janeiro e 903 seguem em investigação.

Em Guarulhos os dados apontam que até o momento são 12.183 casos (confirmados e prováveis) de dengue na região, com cinco mortes e sete sendo investigadas. Ainda de acordo com os dados, 55,1% dos casos são do sexo feminino e 44,9% do sexo masculino.

Em relação ao país, este é o segundo maior número desde o início dos casos, em 2000. Em 2015, no mesmo período, o Brasil já contava com 326.342 casos de dengue.